УНИАН: на Украине более 50 предприятий будут производить боеприпасы для дронов

Более полусотни предприятий Украины готовы к производству боеприпасов для дронов. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина сообщает агентство УНИАН.
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