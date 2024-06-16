Для российских пенсионеров с 17 июня будет доступна услуга бесплатной уборки

В России стартует уникальная инициатива, направленная на поддержку пожилых граждан. Теперь люди старше 65 лет смогут воспользоваться бесплатными услугами по уборке, благодаря благотворительным организациям и волонтерским группам.
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