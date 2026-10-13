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Несекретные материалы

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Для чего подводным лодкам нужны окна

Для чего подводным лодкам нужны окна

Для чего подводным лодкам нужны окна Каждый, кто видел советскую или российскую подводную лодку, должен был обращать внимание на окна в выступающих «башенках».

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