Для чего подводным лодкам нужны окна Каждый, кто видел советскую или российскую подводную лодку, должен был обращать внимание на окна в выступающих «башенках».
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