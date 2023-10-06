Почти 70% опрошенных астраханцев поддержали идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности

Каждый пятый считает, что лучше бы населению пенсию подняли. Сотрудники Финансового университета правительстве РФ в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами, у которых истекает срок годности.
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