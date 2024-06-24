“Относитесь к ним с уважением”: создатель Baldur's Gate 3 заявил, что игроки являют...

“Относитесь к ним с уважением”: создатель Baldur's Gate 3 заявил, что игроки являются важной частью раннего доступаВо время посещения выставки BAFTA “Вечер с Baldur’s Gate 3” PC Gamer удалось побеседовать с генеральным директором Larian Studios Свеном Винке, нарративным директором Адамом Смитом и ведущим сценаристом Кристалом Дингом о будущем раннего доступа.