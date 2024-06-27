Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Золотарев
    Получайте, бандероССУКИ, то, что ЗАСЛУЖИВАЕТЕ!!Украина не может ...
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Украина находится на проигрывающей стороне – киевский философ

Украина находится на проигрывающей стороне – киевский философ

Запад не может так быстро меняться, как это делает Глобальный Юг в союзе с Россией. Сегодня он не имеет ни технологического, ни экономического преимущества над оппонентами и находится в проигрывающей позиции.

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