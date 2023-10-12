В Республике Коми сотрудники Госавтоинспекции провели информационно - пропагандистское мероприятие

В детском саду №10 г. Сосногорска Госавтоинспекторы напомнили детям основные правила для пешеходов, правила поведения в автомобиле и общественном транспорте, также закрепили знания о дорожных знаках и их назначениях.
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