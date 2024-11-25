В МИД заявили, что ограничений на развертывание «Орешника» нет

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Россия оставляет за собой право разворачивать ракеты средней дальности «Орешник», поскольку международные обязательства не ограничивают это, а односторонний мораторий на размещение РСМД зависит от поведения США.
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