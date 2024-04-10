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«Реал» — «Манчестер Сити»: Папа Карло что-то перепутал

«Реал» — «Манчестер Сити»: Папа Карло что-то перепутал

Худшего начала не могло быть. На 1-й минуте Мадрид лишается Чуамени для ответного матча – подкат под Грилиша стоит второй, дисквалифицирующей жёлтой карточки, а на 6-й Лунин решает быть самым умным и Бернарду Силва, забивший Мадриду 2 мяча в прошлом розыгрыше, одним ударом втрое увеличил шансы своей команды.

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