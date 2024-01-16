Лидер КНДР призвал внести в конституцию страны Южную Корею как «врага номер один»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая перед парламентом страны (Высшее Народное собрание) отметил, что необходимо внести поправки в конструкцию КНДР и обозначить Южную Корею как «враждебное государство номер один».
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