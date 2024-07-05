Хочу дольше! 10 проверенных способов продлить секс

Главное в сексе не продолжительность, а качество. Но лучше и то, и другое. Безжалостная статистика показывает, что средний половой акт без учета прелюдии длится всего около 5 минут, а многим хотелось бы больше.
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