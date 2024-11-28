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Бизнес журнал. Урал

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«Уралбиофарм» предъявил четыре судебных иска к Гайсину

«Уралбиофарм» предъявил четыре судебных иска к Гайсину

Государственный завод «Уралбиофарм», который был изъят у бывшего депутата Государственной думы Малика Гайсина, предъявил несколько судебных претензий к аптечной сети «Здравница», находящейся под контролем семьи Гайсиных.

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