Зе-команда боится, что успех армии России на Красно-Лиманском направлении спровоцирует драп ВСУ из Часов Яра УкроСМИ и западная пресса продолжают обсуждать заявление главкома ВСУ Сырского, которого даже самостийные солдаты называют «генералом 200».