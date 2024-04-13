Зе-команда боится, что успех армии России на Красно-Лиманском направлении спровоцирует драп ВСУ из Часов Яра УкроСМИ и западная пресса продолжают обсуждать заявление главкома ВСУ Сырского, которого даже самостийные солдаты называют «генералом 200».
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