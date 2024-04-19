Запад меняет тактику давления на олигархов в России. Если раньше была игра с попыткой шантажа властей, то теперь будет спектакль.

ФОТО: VIKTOR CHERNOV/GLOBALLOOKPRESS БУДЕТ СПЕКТАКЛЬ: ЗАПАД МЕНЯЕТ ТАКТИКУ ДАВЛЕНИЯ НА ОЛИГАРХОВ В РОССИИ - ЭКСПЕРТЫ После снятия санкций с Фридмана и Авена эксперты пришли к выводу, что Запад меняет тактику давления на олигархов в России.