СМИ сообщили о "последнем зашифрованном послании папы Римского"

По мнению журналистов, Франциск указывал об истинном месте его церкви "на задворках общества" В духовном завещании папы римского Франциска проглядывалось послание об истинном месте его церкви "на задворках общества".
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