Рублев проиграл четвертый матч подряд

Андрей Рублев уступил в первом круге турнира в Баштаде 121-й ракетке мира Тиаго Тиранте – 6:7(5), 6:3, 4:6 Россиянин уступил в четвертом матче подряд – последний раз он выигрывал матч на «Ролан Гаррос» в мае.