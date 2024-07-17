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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев проиграл четвертый матч подряд

Рублев проиграл четвертый матч подряд

Андрей Рублев уступил в первом круге турнира в Баштаде 121-й ракетке мира Тиаго Тиранте – 6:7(5), 6:3, 4:6 Россиянин уступил в четвертом матче подряд – последний раз он выигрывал матч на «Ролан Гаррос» в мае.

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