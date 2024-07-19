Настоящая скрепа госслужбы

Редакция Business FM пообщалась с теми, кто в разное время имел опыт получения государственного жилья, либо наблюдал за тем, как жилье от государства на тех или иных условиях получали коллегиЭксперимент правительства со льготной ипотекой для молодых чиновников, заставил нас вспомнить о том, что получение жилья на особых условиях со времен Советского Союза было одним из главных факторов, которые мотивировали граждан идти на госслужбу и оставаться на ней.