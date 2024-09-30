Су-35С ВКС РФ испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) опубликовало видео, на котором российский истребитель Су-35 отгоняет американский самолет F-16 от бомбардировщиков Ту-95МС, передает ведомство в социальной сети X.
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