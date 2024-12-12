SHAMAN'а засняли в неожиданной компании на юбилее Агаларова

Яна Рудковская поделилась кадрами с мероприятия. Ярослав Дронов кадр шоу "Судьба человека" на канале "Россия"Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) в числе других звезд был приглашен на банкет в честь юбилея Эмина Агаларова, которому сегодня исполнилось 45 лет.
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