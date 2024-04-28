Пост Благодарности ❤️ "Хотим выразить свою огромную благодарность,за своевременную профессиональную медицинскую помощь;хирургам,рентгенологу,докторам и дежурной смене реанимационного отделения,мед.
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Пост Благодарности ❤️ "Хотим выразить свою огромную благодарность,за своевременную профессиональную медицинскую помощь;хирургам,рентгенологу,докторам и дежурной смене реанимационного отделения,мед.