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Царьград

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Вячеслав Володин предложил пересмотреть правила учета животных

Вячеслав Володин предложил пересмотреть правила учета животных

1 сентября Вячеслав Володин призвал правительство пересмотреть постановление об учете домашних животных, отметив необходимость обсуждения с жителями и экспертами для содействия развитию личных подсобных хозяйств.

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