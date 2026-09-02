Ресторан «Россия» в Иваново опечатали за нарушения санитарных норм

Ресторан «Россия» закрыли на 45 суток из-за отсутствия медкнижек у сотрудников, хранения личных вещей в горячем цехе и плесени на стенах.
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