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Нескучные технологии

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Новая система охлаждения работает за счет тепла

Новая система охлаждения работает за счет тепла

Учёные предложили твердотельную систему охлаждения, которая работает не от электричества, а напрямую от тепла.

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