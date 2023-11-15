"Ростелеком" приглашает в цифровое будущее

"Ростелеком" объявил о старте XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее" (16+), который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям.