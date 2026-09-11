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Экс-агент ФБР: Главная угроза для США - радикализированные "волки-одиночки"

Экс-агент ФБР: Главная угроза для США - радикализированные "волки-одиночки"

Главная угроза для безопасности США – это «волки-одиночки» с радикализированными взглядами, которые могут выражать свои убеждения в форме насилия.

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