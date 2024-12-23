Как формируются снежинки, дождь и кольца Сатурна? Одними и теми же уравнениями

Задумывались ли вы когда-нибудь, как именно капли воды сливаются в дождевые облака, или как крошечные ледяные кристаллы, кружась в небе, превращаются в неповторимые узоры снежинок? А может, вас завораживала величественная картина колец Сатурна, состоящих из миллиардов ледяных осколков, удерживаемых в грациозном танце вокруг планеты-гиганта? Все эти, казалось бы, разные явления объединяет один фундаментальный процесс — агрегация частиц в жидкости.