В Госдуме объяснили, почему низкая ипотека не помогает купить квартиру

Рост цен на недвижимость фактически "съедает" выгоду от дешевого кредита Снижение ипотечной ставки не всегда делает жилье доступнее для семей.
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