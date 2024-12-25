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"Мамкиных диверсантов" задержали с поличным: Военкор Коц - о готовящемся покушении на топ-менеджера военного КБ в Подмосковье

"Мамкиных диверсантов" задержали с поличным: Военкор Коц - о готовящемся покушении на топ-менеджера военного КБ в Подмосковье

В Московской области готовился очередной теракт: завербованные Киевом местные жители планировали взорвать руководителя одного из конструкторских бюро, работающего на Минобороны.

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Комментарии
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СК
Саша Комаров
Все это происходит от бардака в стране. Открываешь новост, а там то постоянно воруют сотни млн руб, то мазут разлили, хотя нельзя было перевозить, то сухогруз перегрузили , а рядом фото модели в полуобнаженки. Решила показать тело за деньги. Идеология бабло и разврат. Вот и малолетки идут на теракт не думая лиш бы заработать
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19 час.
Сергей
Всех в яму и залить раствором живьем!
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16 час.
Сергей
Всех кто будет их защищать - в ту же яму!!!
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16 час.

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