"Мамкиных диверсантов" задержали с поличным: Военкор Коц - о готовящемся покушении на топ-менеджера военного КБ в Подмосковье

СК

Саша Комаров

Все это происходит от бардака в стране. Открываешь новост, а там то постоянно воруют сотни млн руб, то мазут разлили, хотя нельзя было перевозить, то сухогруз перегрузили , а рядом фото модели в полуобнаженки. Решила показать тело за деньги. Идеология бабло и разврат. Вот и малолетки идут на теракт не думая лиш бы заработать