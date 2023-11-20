RuStore будут заранее устанавливать на все смартфоны с «Авророй»

На конференции RuStore Mobile Conf было объявлено, что с 2024 года российский магазин приложений RuStore будет автоматически устанавливаться на смартфоны, работающие под управлением родной операционной системы «Аврора».
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