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За лето и начало осени на Ямале сгорело более 800 тысяч гектар леса и тундры

За лето и начало осени на Ямале сгорело более 800 тысяч гектар леса и тундры

801 тысяча 143 гектара леса и тундры сгорели за лето и начало осени 2026 года на Ямале. Эти пожары – самые масштабные за последние 14 лет.

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