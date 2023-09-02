Дмитрий Медведев призвал не мечтать о примирении с лидерами «нацисткой коалиции» Запада. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
Медведев призвал не мечтать о примирении с лидерами «нацисткой коалиции» Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Как в анекдоте: "Генерал посыльному: кто тебя такого дурака, прислал ко мне? Умных - к умным, а меня к табе"!"
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
Все правильно сказал ДАМ. Тем более КАК можно договариваться с теми, кто нацелился уничтожить РОССИЮ?!!
Ответить
2 час.
оя
ольга ястребцева
Ну уж если Медведев так сказал, значит место уже занято. очередь не надо торопиться занимать. Все договоры уже заключены, "местов нема е". Так что не беспокойтесь. г-н Медведев на ваше место никто не претендует. "Скажи мне кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты" Сорри, ни на чью честь я не посягаю. Дружба дружбой, а пирожки врозь.... 😊😊😊😊😊😊😊
Ответить
2 час.
Свежие комментарии