Медведев призвал не мечтать о примирении с лидерами «нацисткой коалиции» Запада

оя

ольга ястребцева

Ну уж если Медведев так сказал, значит место уже занято. очередь не надо торопиться занимать. Все договоры уже заключены, "местов нема е". Так что не беспокойтесь. г-н Медведев на ваше место никто не претендует. "Скажи мне кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты" Сорри, ни на чью честь я не посягаю. Дружба дружбой, а пирожки врозь.... 😊😊😊😊😊😊😊