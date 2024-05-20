Сенатор Святенко: Киевский режим организует диверсии против детей

Украинские власти организуют диверсии против детей, в том числе вблизи линии соприкосновения, рассказала вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима 20 мая.