Сенатор Святенко: Киевский режим организует диверсии против детей

Украинские власти организуют диверсии против детей, в том числе вблизи линии соприкосновения, рассказала вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима 20 мая.
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