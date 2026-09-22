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Царьград

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Khaosod: Семеро пропали после крушения судна в Сиамском заливе

Khaosod: Семеро пропали после крушения судна в Сиамском заливе

В восточной части Сиамского залива затонуло рыболовное судно из-за сильного шторма. Из 20 членов экипажа спасены 13, семеро числятся пропавшими.

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