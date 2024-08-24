Фигуранты дела о поджоге двери на Стародеревенской ранее знакомились с УК Появились подробности об уголовном деле, в основе которого поджог двери в квартиру на Стародеревенской.
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Фигуранты дела о поджоге двери на Стародеревенской ранее знакомились с УК Появились подробности об уголовном деле, в основе которого поджог двери в квартиру на Стародеревенской.