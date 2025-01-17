Просто, сытно и без лишних калорий. Это блюдо с фаршем можно есть даже вечером

Запеканка с овощами и фаршем – это одно из самых универсальных и вкусных блюд домашней кухни. Она идеально сочетает в себе насыщенный вкус мясного фарша и разнообразие свежих овощей, что делает её не только сытной, но и полезной.
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