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Царьград

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Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: что о нём известно, карьера "херсонского садиста"

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: что о нём известно, карьера "херсонского садиста"

Михаил Драпатый — новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины, назначенный президентом Владимиром Зеленским на смену Александру Сырскому, и это кадровое решение уже активно обсуждается как внутри Украины, так и за её пределами.

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