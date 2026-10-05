Орнитологи рассказали, почему коршун Геннадий Петрович притворяется вороной

В центре «Воронье гнездо» живет множество птиц, и у каждой из них своя история. В этот раз орнитологи решили рассказать про Геннадия Петровича — это местный житель, решивший, что поселиться здесь — отличная идея.
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