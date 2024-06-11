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Филипп Киркоров: «Дети должны зарабатывать сами»

Филипп Киркоров: «Дети должны зарабатывать сами»

Филипп Киркоров: «Дети должны зарабатывать сами» Елена ГалицкаяФилипп Киркоров, народный артист России, сделал громкое заявление в эфире федерального телеканала: он не собирается до старости обеспечивать своих детей, Аллу-Викторию и Мартина.

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