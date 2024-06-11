Филипп Киркоров: «Дети должны зарабатывать сами» Елена ГалицкаяФилипп Киркоров, народный артист России, сделал громкое заявление в эфире федерального телеканала: он не собирается до старости обеспечивать своих детей, Аллу-Викторию и Мартина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии