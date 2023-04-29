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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет УНИКС в 6-м матче серии

В субботу, 29 апреля, в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

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