Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МВД назвало число лиц из недружественных стран, получивших убежище в РФ

МВД назвало число лиц из недружественных стран, получивших убежище в РФ

Несколько сотен иностранцев из недружественных стран получили в России временное убежище. В частности, речь идет о более чем 400 лицах, которые разделяют духовные и культурные ценности российского государства, обратившихся за защитой к России.

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