Жителей Люберец с хроническими заболеваниями пригласили на бесплатное обучение

В поликлиниках Люберец продолжают развивать профилактическое направление медицинской помощи. Для жителей, входящих в группы риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний, организовали специальные школы здоровья.
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