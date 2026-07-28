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Жителей Люберец с хроническими заболеваниями пригласили на бесплатное обучение

Жителей Люберец с хроническими заболеваниями пригласили на бесплатное обучение

В поликлиниках Люберец продолжают развивать профилактическое направление медицинской помощи. Для жителей, входящих в группы риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний, организовали специальные школы здоровья.

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