Как правильно выбирать кисти для макияжа

Как подобрать кисть для макияжа, чтоб она была удобной и действительно нужной, а не лежала в косметичке без дела? Как сориентироваться в огромном ассортименте: круглые и пушистые, маленькие и упругие, синтетические и натуральные? Давайте разберемся вместе, какие бывают кисти, и какую функцию они выполняют.