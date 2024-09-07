Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    В деревнях нет колхозов, людей и тракторов. Всё население живут в компьютерах и нк знают, какая сегодня зарплата у та...День танкиста! По...
  • ВераВерная
    Да написано-то и сказано Михаилом Делягиным всё правильно. Проблема есть, и проблема серьёзная. Но...уж очень похожи ...Миграционная волн...
  • Владимир Алтайцев
    вечная  память Герою.Герой Великой Оте...

Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Угрожающая миграционная волна. Фото: «Кандинский 3,1» Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Когда  же  в  ГД задумаются  об угрозе  стране  от мигрантов? Вопрос  уже  перезрел.
Ответить
9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Такое чувство, что в Единой России враги России.
Ответить
9 час.
ВераВерная
Да написано-то и сказано Михаилом Делягиным всё правильно. Проблема есть, и проблема серьёзная. Но...уж очень похожи эти призывы на утопию. Пока ЕдРо составляет основу ГД, воплотить в жизнь предлагаемые Делягиным преобразования будет нереально.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх