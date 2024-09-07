Угрожающая миграционная волна. Фото: «Кандинский 3,1» Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных.
Миграционная волна — угроза национальной безопасности России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Когда же в ГД задумаются об угрозе стране от мигрантов? Вопрос уже перезрел.
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9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Такое чувство, что в Единой России враги России.
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9 час.
ВераВерная
Да написано-то и сказано Михаилом Делягиным всё правильно. Проблема есть, и проблема серьёзная. Но...уж очень похожи эти призывы на утопию. Пока ЕдРо составляет основу ГД, воплотить в жизнь предлагаемые Делягиным преобразования будет нереально.
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7 час.
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