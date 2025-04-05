Бородина и Сердюков пробуют чачу, Пинчук готовится к разводу, Ивлеева ныряет в Омане: соцсети звезд на выходных

В конце недели все звезды отдыхают по-разному, а кому-то и вовсе не удается расслабиться. Смотрим, чем занимаются знаменитости в долгожданный уик-энд.
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