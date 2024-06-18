Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Цейтл Амшелевна звала меня Моней…

Цейтл Амшелевна звала меня Моней…

-Моня, иди кушать, Моня! Смотри какой супчик! Это же не курочка, это павлин! Этот супчик надо кушать с закрытыми глазами и представлять, что ты у боженьки на облачке! Моня, кушай супчик, кушай! Цейтл Амшелевна звала меня Моней.

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Комментарии
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Tania Еременко
Какой добрый еврейский рассказ и мудрый! Спасибо., Александр! А вот Моня Макарон с Бидоном,хоть и евреи, а не добрые, а злые.
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
НИКОГДА не кончится горе матери, потерявшей ребёнка. 😢
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