-Моня, иди кушать, Моня! Смотри какой супчик! Это же не курочка, это павлин! Этот супчик надо кушать с закрытыми глазами и представлять, что ты у боженьки на облачке! Моня, кушай супчик, кушай! Цейтл Амшелевна звала меня Моней.