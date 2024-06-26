Sierra Space решила отложить запуск космического самолёта Dream Chaser к МКС, который был запланирован на эту осень

United Launch Alliance (ULA) объявила о запуске инертной полезной нагрузки во второй миссии Vulcan Centaur, известной как Cert-2, после того, как стало ясно, что космический самолёт Dream Chaser компании Sierra Space не будет готов к запуску этой осенью.
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