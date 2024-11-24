Экс-канцлер ФРГ Меркель высказалась о возможности возвращения в политику

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не планирует возвращаться в политику.«Я провела на посту канцлера 16 лет и не испытываю потребности возвращаться», — сказала 70-летняя Меркель в беседе с испанской газетой Pais.
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