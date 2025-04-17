Срочно! Харьковская область в дыму! Взрывы по всему городу: около 10 баллистических ракет – мрак

По предварительным данным, в результате атаки по целям в городе было выпущено не менее десяти беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" и около десяти баллистических ракет, предположительно "Искандер".
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