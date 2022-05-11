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В Минобороны РФ представили кадры с работой бойцов ВДВ российской армии на Украине

В Минобороны РФ представили кадры с работой бойцов ВДВ российской армии на Украине

Пресс-служба Министерства обороны России представила в среду, 11 мая, видеосюжет с работой десантных подразделений армии РФ во время спецоперации на Украине.

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