Во Всеволожском районе полиция с профилактическим визитом приехала в цыганский табор

Рейд провели в деревне Верхние Осельки В выходные сотрудники управления уголовного розыска провели профилактический рейд на территории цыганской общины в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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